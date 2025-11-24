Адвокат Григориади прокомментировал закон об информировании о долгах умершего

Это устранит "слепое наследование", считает эксперт Института экономики роста им. П. А. Столыпина

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Закон, который обязует нотариусов проверять кредитную историю наследодателя по факту открытия наследственного дела, вступил в силу 24 ноября. Он устранит феномен "слепого наследования" и избавит суды от заведомо проигрышных для наследника споров, рассказал ТАСС адвокат, эксперт Института экономики роста им. П. А. Столыпина Дмитрий Григориади.

Закон об обязанности нотариусов своевременно информировать наследников о кредитах их умерших родственников вступил в силу спустя год после его опубликования. Теперь нотариус обязан рассказать наследникам о наличии или отсутствии долгов.

"С сегодняшнего дня наследник, получив официальное уведомление от нотариуса в первые недели после открытия дела, видит точную картину. Это простое действие сохраняет финансовую устойчивость гражданина и избавляет суды от заведомо проигрышных для наследника споров", - пояснил адвокат. Григориади отметил, что закон устанавливает жесткий процессуальный срок для проверки кредитной истории наследодателя - не позднее трех рабочих дней, следующих за днем открытия наследственного дела.

Согласно гражданскому кодексу РФ, ранее к наследнику переходили все права и обязанности наследодателя. Эксперт считает, что данная ситуация порождала феномен "слепого наследования", при котором наследники узнавали о наличии многомиллионных долгов, просроченных кредитов и поручительств уже после получения свидетельства о праве на наследство, когда кредиторы предъявляли требования о погашении задолженности.

"В условиях роста рынка потребительского кредитования и ипотеки риск [переноса на родственников кредитных обязательств умершего] приобрел системный характер, угрожая финансовой стабильности значительной части граждан, введение обязанности по информированию о долгах фундаментально меняет стратегию поведения наследников и трансформирует управление рисками при наследовании", - отметил эксперт.

Российское законодательство не предусматривало обязательного механизма предварительного аудита долгов наследодателя. Нотариусы, по словам Григориади, выполняли функцию оформления наследственных прав, ограничивались проверкой принадлежности имущества, но не имели ни обязанности, ни эффективных инструментов для выявления кредитных обязательств умершего. "Если долги превышали стоимость имущества, а наследник уже совершил действия по фактическому принятию, например, начал оплачивать ЖКХ или пользоваться вещами, доказать отсутствие выгоды и избавиться от претензий кредиторов было крайне сложно без длительных судебных тяжб, - сказал собеседник агентства".