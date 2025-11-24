На юге России ожидаются резкое снижение температуры, слабые дожди и туманы

По данным крымского Гидрометцентра, атмосферный фронт принесет на полуостров резкое похолодание

ВОЛГОГРАД, 24 ноября. /ТАСС/. Атмосферный фронт принесет похолодание на большую часть юга страны. В некоторых регионах будет отмечаться резкое снижение температуры воздуха, особенно в ночные часы.

Погода в Крыму

Так, резко похолодает в Крыму. По данным крымского Гидрометцентра, в понедельник атмосферный фронт принесет на полуостров похолодание. Если еще на прошлой неделе в среднем температура днем составляла плюс 17-19 градусов, то с начала новой недели отмечено снижение на 5-6 градусов. Также в Крыму пройдут небольшие, местами умеренные дожди.

Ближе к середине недели погоду на полуострове будет определять область высокого давления, но осадков в это время не ожидается. Температура воздуха ночью в течение недели упадает до плюс 2-10 градусов тепла, днем столбик термометра покажет плюс 13-14 градусов и лишь в четверг прогнозируется до 17 градусов тепла днем.

Кубань и Адыгея

Гораздо прохладнее станет на этой неделе и в Краснодарском крае. Как сообщила ТАСС заместитель начальника Краснодарского Гидрометцентра Светлана Попова, уже со вторника температура начнет постепенно снижаться. При этом, погодные условия в регионе останутся немного теплее климатической нормы - примерно на 3-4 градуса выше средних значений.

"Будет проходить участок холодного фронта, который принесет нам холодную воздушную массу. Температуры понизятся. Будут температурные качели - от 10 до 18 градусов [со знаком "плюс"]. Все будет зависеть от того, какая облачность. Мы будем ждать туманы, которые также хорошего прогрева нам не дают. Ветер слабый, серьезных осадков не ожидается. Небольшие осадки будут местами по краю 25, 26 и 27 ноября. Таких температур, как были у нас - 20 градусов и выше - на этой неделе не будет. И, скорее всего, в дальнейшем мы все-таки уже переступаем в зиму", - сказала Попова.

В горах и на побережье сильных осадков также не прогнозируется. А вот ночные температуры тоже понизятся, особенно на юго-восточном предгорье. Так, в отдельных районах столбик термометра будет опускаться до 0 градусов. Непосредственно в горах в ночное время ожидается от минус 2 до плюс 3 градусов, днем - от 2 до 8 градусов со знаком "плюс".

В соседней Адыгее последние дни держалась очень теплая для конца ноября погода, днем воздух прогревался до 22 градусов тепла. Однако уже со вторника в республике ожидается похолодание на 7 градусов. В дневные часы до конца недели воздух может прогреваться до плюс 15-17 градусов, в ночные - столбики термометров будут опускаться до 5-9 градусов тепла. При этом будет облачно, но осадков не прогнозируется.

На Дону и Волге

В Ростовской области температура также идет на спад: с плюс 14 градусов днем в понедельник до плюс 9 градусов во вторник. В течение недели будет облачно, без осадков. Ветер восточный, северо-восточный 2-3 м/с. Температура воздуха ночью опустится до 6 градусов со знаком "плюс", а к концу недели до плюс 3 градусов.

В соседней Волгоградской области днем температура воздуха составит максимум плюс 7-9 градусов, а к концу недели - до 5 градусов тепла. В ночное время температура воздуха опустится до 0 градусов, местами до 4-5 градусов со знаком "минус". При этом минимум до середины недели местами сохранятся туманы и небольшие дожди.

Переменная облачность будет сохраняться в Астраханской области в течение всей недели, осадков не ожидается. Средняя температура воздуха днем будет плюс 12 градусов, ночью будет снижаться до 5 градусов тепла минимально. Потеплений при этом, по прогнозам синоптиков, уже не ожидается.

В Калмыкии прогнозируют понижение температуры воздуха на несколько градусов со среды. В дневные часы он сможет прогреваться до 5-8 градусов. По ночам столбики термометров будут держаться на отметке 1-3 градуса со знаком "плюс", в среду и четверг - до 5-6 градусов тепла. В середине недели в регионе местами пройдут небольшие дожди.