В Москве в 2025 году пассажиры совершили более 250 тыс. вечерних прогулок на электросудах

По словам заммэра столицы Максима Ликсутова, такие поездки экономят время жителей столицы в вечерний час пик до 30-40 минут

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Пассажиры с начала года совершили более 250 тыс. поездок на регулярном речном электротранспорте в Москве в вечернее время. Об этом ТАСС сообщил заммэра столицы Максим Ликсутов.

"Инновационные суда - это полноценный вид городского транспорта, на котором действуют все привычные способы оплаты и соблюдается четкий график круглый год. Пассажиры все чаще выбирают электросуда для передвижения по столице вечером. С начала этого года пассажиры совершили более 250 тыс. поездок на речном электротранспорте в вечернее время - с 20:00 до 23:00", - сказал он.

По его словам, поездки на электросудах экономят время пассажиров в вечерний час пик до 30-40 минут. "Регулярный речной электротранспорт курсирует независимо от погоды и не стоит в заторах. Кроме того, благодаря панорамным окнам инновационного судна пассажиры могут насладиться ночными видами, которые открываются с Москвы-реки", - отметил Ликсутов.

Круглогодичный регулярный речной маршрут электротранспорта был открыт 20 июня 2023 года при участии президента России Владимира Путина и мэра Москвы Сергея Собянина. Время ежедневной работы электросудов по расписанию с 07:00 до 23:00 мск.

В Москве работают три маршрута регулярного речного электротранспорта - "Киевский - Парк Фили", "ЗИЛ - Печатники", "Новоспасский - ЗИЛ". В соответствии с транспортной стратегией до 2030 года, в столице будут курсировать 60 электросудов по 7 регулярным речным маршрутам.