В Югре ввели самую большую в России выплату контрактникам СВО

Она составляет более 4 млн рублей

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 24 ноября. /ТАСС/. Власти Ханты-Мансийского автономного округа увеличили выплаты заключившим в регионе контракт на прохождение службы в ВС РФ для участия в специальной военной операции на 1 млн рублей, общая сумма превышает 4 млн рублей. Данная выплата является самой большой в России, сообщается на едином официальном сайте госорганов Югры.

Сейчас в Югре при подписании контракта на службу в ВС РФ для участия в СВО через пункт отбора в Ханты-Мансийске военнослужащие получают 2,650 млн рублей, из которых 2,2 млн рублей - выплата от региона, 400 тыс. рублей - от Минобороны РФ, 150 тыс. [рублей] - от муниципалитета (такие условия введены, в частности, в Сургуте, Пыть-Яхе, Нефтеюганске и Сургутском районе).

"В Ханты-Мансийском автономном округе значительно, почти на миллион рублей, увеличили размер единовременной выплаты при заключении контракта на военную службу. Теперь объем региональной поддержки составляет 3 млн 550 тыс. рублей. К этой сумме добавляются 400 тыс. рублей федеральной выплаты и 150 тыс. рублей - муниципальной. Таким образом, общая сумма единовременной выплаты при заключении контракта, - 4,1 млн рублей, и это самая большая выплата в России", - сказано в сообщении.

Отмечается, что гарантированная сумма дохода военнослужащего, заключившего контракт в Югре, за год с учетом заработной платы в зоне СВО теперь составит не менее 6,6 млн рублей. При этом, с учетом возможности списания долгов до 10 млн рублей, а также льгот и региональных выплат сумма материальной поддержки военнослужащего может составить до 18,5 млн рублей за первый год службы.

Уточняется, что контракт может заключить любой гражданин РФ, иностранный гражданин или лицо без гражданства в возрасте от 18 до 65 лет. Минимальный срок контракта - один год. Военнослужащим предоставляется отпуск продолжительностью 15 суток каждые полгода службы.

В Югре реализуется свыше 30 мер поддержки участников СВО, в числе которых компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, оплата на газификацию жилья, выплаты детям при поступлении в учебные заведения, юридическая помощь, комплексное сопровождение при получении ранений, переселение в первоочередном порядке из аварийного жилья.