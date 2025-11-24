В Липецкой области заключили более 3 тыс. 400 соцконтрактов с начала 2025 года

Государственную поддержку получили свыше 600 многодетных семей

ЛИПЕЦК, 24 ноября. /ТАСС/. Более 3 тыс. 400 социальных контрактов заключено в Липецкой области с начала 2025 года, из них 1 тыс. 991 - на открытие бизнеса. Об этом журналистам сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.

"С начала года в регионе заключено более 3 тыс. 400 социальных контрактов, из них 1 тыс. 991 - на открытие собственного дела. Социальный контракт доказал свою эффективность как реальный инструмент помощи семьям, позволяющий не просто решить материальные трудности, но и воплотить в жизнь важные социальные инициативы", - сказал Артамонов.

Губернатор добавил, что по данной программе государственную поддержку получили свыше 600 многодетных семей.

"Мы и дальше будем развивать это направление, потому что видим, как такие проекты меняют к лучшему жизнь в наших городах и селах", - подчеркнул Артамонов.