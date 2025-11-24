В Адыгее будут развивать сеть уличных выставочных экспозиций

Это нужно для проведения выставок работ местных художников и фотографов

МАЙКОП, 24 ноября. /ТАСС/. Власти Адыгеи будут развивать сеть уличных выставочных экспозиций для проведения выставок работ местных художников и фотографов. Об этом сообщает пресс-служба главы республики Мурата Кумпилова.

"Будем стараться увеличивать количество подобных пространств, позволяющих совместить пешие прогулки с прикосновением к культуре", - сказал Кумпилов, слова которого цитирует пресс-служба. Ранее в центре республиканской столицы открылось творческое пространство, разместившееся возле городского парка. "Это пространство - очередной этап развития туристического кода республиканской столицы, теперь творческое сообщество получило уникальную площадку для представления широкой аудитории своих работ", - отметил Кумпилов. Он подчеркнул, что фотостенды гармонично вписываются в городскую среду и со временем станут ее неотъемлемой частью.

На новых стендах, как отметили в пресс-службе, уже разместилась первая выставка - фотопроект "Майкоп молодой. Один рабочий день с родителями". Она рассказывает о юных майкопчанах, которые провели один день на рабочих местах своих родителей. "Экспозиция подчеркивает, как важны семейные традиции, уважение к труду и интерес к делу, выставка ярко отражает разнообразие профессий, благодаря которым жизнь в столице становится удобнее и безопаснее", - заметил Кумпилов, которого цитирует пресс-служба.