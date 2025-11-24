В Волгоградской области сдадут более 100 социально значимых объектов

Работы планируют завершить до конца 2025 года

Редакция сайта ТАСС

ВОЛГОГРАД, 24 ноября. /ТАСС/. Работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и благоустройству завершатся на более чем 100 объектах в Волгоградской области до конца 2025 года. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона со ссылкой на губернатора Андрея Бочарова.

"В Волгоградской области продолжается реализация проектов и программ развития. В 2025 году работы развернуты на 325 объектах капитального строительства, реконструкции, ремонта и благоустройства, из которых работы уже завершены на 181 социально значимом объекте. <...> На 144 объектах работы продолжаются, из них более 100 объектов планируются к сдаче до конца текущего года", - цитирует Бочарова пресс-служба.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе региональной администрации, среди наиболее крупных проектов, которые будут завершены до конца года еще один участок обхода Волгограда протяженностью 12 км на юге города-героя, капитальный ремонт нескольких школ.

На реализацию проектов в 2025 году было выделено более 42 млрд рублей. Работы ведутся в соответствии с графиками, по отдельным объектам проводится корректировка проектно-сметной документации и планов выполнения строительно-монтажных работ.