В Адыгее восстановят открытый бассейн в городском парке Майкопа

Глава республики Мурат Кумпилов отметил, что купание в бассейне будет бесплатным и доступным для всех

Редакция сайта ТАСС

МАЙКОП, 24 ноября. /ТАСС/. Власти Адыгеи восстановят открытый бассейн, ранее действовавший в городском парке столицы региона - Майкопа. Об этом сообщил глава республики Мурат Кумпилов.

"Наша цель проста: вернуть городу то место, которое многие годы было точкой притяжения, восхищало масштабами жителей и гостей Майкопа. Более того, обновленный бассейн станет частью новой рекреационной зоны, объединяющей горпарк, набережную и лесопарк "Мэздах", - отметил Кумпилов. Он проинформировал, что в настоящее время регион "последовательно идет к тому, чтобы провести полное обновление чаши объекта и прилегающей территории при сохранении основной функции бассейна".

Концепция проекта реконструкции была разработана совместно со Сбером, при поддержке федерального правительства в 2025 году удалось приступить к практической реализации. "Сейчас мы освоили все федеральные средства, полученные на первый этап, и полностью его завершили. Что сделано: демонтировано старое изношенное покрытие чаши бассейна, проведено укрепление грунта, откосов и самой чаши - для этого выполнено масштабное устройство порядка 600 буронабивных свай, проложены инженерные коммуникации, необходимые для будущего благоустройства территории", - заметил Кумпилов в своем официальном канале в мессенджере Мax.

Он также сообщил, что сейчас завершается госэкспертиза проекта второго этапа. Одновременно с этим власти определят источники финансирования, чтобы перейти к основным строительно-восстановительным работам. "Понимаю, завершения этого проекта ждут все майкопчане и мы приложим все усилия, чтобы реализовать его в полном объеме, создав современную рекреацию для безопасного и комфортного отдыха на воде", - заверил Кумпилов, подчеркнув, что "купание в бассейне, как и прежде, будет бесплатным и доступным для всех".