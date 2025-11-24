В Белоруссии мужчине, по вине которого в ДТП погибли россиянки, грозит до 10 лет

Жертвами дорожной аварии, произошедшей в июне, стали четыре гражданки России, в том числе два ребенка

Редакция сайта ТАСС

МИНСК, 24 ноября. /ТАСС/. Генеральная прокуратура Белоруссии направила в суд уголовное дело в отношении водителя, совершившего в июне ДТП, жертвами которого стали четыре гражданки России, в том числе две несовершеннолетние девочки.

"Генеральная прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении 26-летнего мужчины - ему инкриминировано нарушение в состоянии алкогольного опьянения правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть четырех граждан и причинение одному лицу менее тяжких телесных повреждений", - говорится в сообщении. Виновнику ДТП инкриминируется правонарушение, предусмотренное ч. 5 ст. 317 Уголовного кодекса Белоруссии, что предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Согласно материалам дела, обвиняемый в ночь с 27 на 28 июня распивал спиртные напитки с коллегой по работе. Будучи нетрезвым, он сел за руль Mercedes, и около 05:00 (совпадает с мск) на 20 км трассы М-2 "Минск - Национальный аэропорт" Минск" его автомобиль врезался в такси Škoda Rapid. Mercedes, как установлено, двигался со скоростью 182 км/ч при разрешенной 90 км/ч. "После аварии концентрация этилового спирта в крови водителя составила 2,18 промилле, т. е. в момент происшествия он находился в состоянии острой интоксикации", - рассказали в Генпрокуратуре.

"В результате ДТП пассажиры такси - 43-летняя женщина, ее 75-летняя мать и двое малолетних дочерей в возрасте 7 и 13 лет - погибли на месте происшествия, а 40-летнему водителю причинены менее тяжкие телесные повреждения по признаку длительного расстройства здоровья на срок не более четырех месяцев", - отметили в Генпрокуратуре. Погибшие являлись гражданами России, в момент ДТП они направлялись в аэропорт, чтобы вернуться домой в Березники Пермского края.

Виновник аварии ранее неоднократно привлекался к административной ответственности за совершение правонарушений по линии ГАИ, в том числе в 2017 и 2019 годах был лишен права управления транспортными средствами. Последний раз - на три года за езду в состоянии алкогольного опьянения. За два часа до ДТП обвиняемый, отъезжая от дома в Минске, повредил припаркованный во дворе автомобиль соседа и скрылся с места происшествия. Чтобы избежать привлечения к ответственности за превышение скоростного режима, обвиняемый перед поездкой снял с машины регистрационные знаки. Также у Mercedes был неравномерный повышенный износ протектора и появились нити корда на одной из шин.