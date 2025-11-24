"Миссис Вселенная классик" считает важным показать многогранность женщин

Победительница конкурса Диляра Залялиева сообщила, что материнство является для нее самой ответственной и сложной частью жизни, однако отметила важность собственного развития и раскрытия творческого потенциала

© Егор Алеев/ ТАСС

КАЗАНЬ, 24 ноября. /ТАСС/. Победительница конкурса "Миссис Вселенная классик 2025", мать пятерых детей и бизнесвумен из Казани Диляра Залялиева считает важным транслировать, что женщины могут совмещать материнство, управление бизнесом, заботу о себе. Такое мнение она высказала в беседе с ТАСС.

"Для меня очень важно транслировать женщинам, что они многогранны, что они могут все. Они могут совмещать и материнство, и любимое дело, и управление крупным бизнесом, и семью, и себя не забывать. Свою красоту поддерживать и раскрывать на протяжении всей жизни", - сказала Залялиева.

Она подчеркнула, что материнство является для нее самой ответственной и сложной частью жизни, однако отметила важность собственного развития и раскрытия своего творческого потенциала. "Я занимаюсь образованием уже больше 15 лет, и для меня очень важно транслировать ценности воспитания и образования, гуманного образования, развивающего образования, образования, которое тоже не про достигаторство, а про раскрытие себя, про раскрытие своего творческого креативного потенциала", - добавила она.

При этом она подчеркнула, что у нее не было цели стать королевой красоты и на конкурс она попала случайно, не рассчитывая на победу. "Меня никогда это не интересовало. И в детстве я никогда не хотела побеждать в каких-то конкурсах. Я их изначально избегала. <...> Даже в основу своих проектов, моих школ, садов я заложила идею о том, что каждый уникален и каждый победитель по жизни", - добавила она.

Международный конкурс красоты для женщин старше 40 лет "Миссис Вселенная классик 2025" проходил в Куала-Лумпуре. За победу боролись 30 участниц, в том числе из Японии, Сингапура, Португалии, Венесуэлы, Болгарии, Индии, России. В финальном шоу конкурсантки продемонстрировали свои национальные костюмы и вечерние платья и проявили себя в творческом номере.

Диляре Залялиевой 40 лет, она родилась и выросла в Татарстане. Возможность принять участие в международном этапе ей позволил титул "Классик", завоеванный в июне этого года на национальном этапе "Миссис Россия Мира".