В Казахстане внесли изменения в закон об интеллектуальной собственности

В пресс-службе президента республики сообщили, что люди с нарушениями зрения смогут публично исполнять и распространять обнародованные произведения без разрешения авторов и без выплаты им вознаграждения

Редакция сайта ТАСС

АСТАНА, 24 ноября. /ТАСС/. Поправки в закон Казахстана об интеллектуальной собственности подписал президент республики Касым-Жомарт Токаев. Изменения вводят ускоренную платную регистрацию товарных знаков, введение госконтроля за использованием объектов авторского права и другие меры, сообщили в пресс-службе президента республики.

"Главой государства подписан Закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам интеллектуальной собственности". Закон разработан в целях усиления защиты права интеллектуальной собственности и предусматривает принятие ряда мер", - указано в сообщении.

Среди них введение ускоренной регистрации товарных знаков за три месяца вместо семи за плату, увеличение срока подачи возражения при отказе регистрации товарного знака с одного до двух месяцев, право проведения госорганами внеплановых проверок по заявлениям авторов на предмет соблюдения их прав, внедрение единой цифровой платформы в сфере коллективного управления правами.

Кроме этого, люди с нарушениями зрения смогут публично исполнять и распространять обнародованные произведения без разрешения авторов и без выплаты им вознаграждения, добавили в пресс-службе.