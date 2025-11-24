Программу ЮФУ по техлидерству поддержали на Совете "Приоритета-2030"

Вуз получит грант в размере около 830 млн рублей

Редакция сайта ТАСС

РОСТОВ-НА-ДОНУ 24 ноября. /ТАСС/. Программа Южного федерального университета (ЮФУ) по решению задач научно-технологической и гуманитарной безопасности страны подтверждена на Совете "Приоритета-2030", на 2026 год вуз остался в первой группе программы и получит грант в размере около 830 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ЮФУ по итогам защиты стратегических проектов за 2025 год на заседании Совета программы "Приоритет-2030".

"Программа развития ЮФУ, направленная на достижение технологического лидерства, была разработана при активном участии и поддержке руководства Ростовской области, которое рассматривает университет как стратегического партнера в решении задач социально-экономического развития. По итогам заседания Совета программы "Приоритет-2030" вуз подтвердил лидерские позиции в первой группе, продемонстрировав высокие результаты по всем ключевым показателям", - сообщили в вузе, добавив, что ЮФУ занял четвертую позицию в первой группе, каждый университет которой получит гранты в размере около 830 млн рублей.

В ЮФУ уточнили, что на защите вуз представил несколько проектов, реализованных в 2025 году, в числе которых флагманский проект университета "Технологии ускоренного микро- и малотоннажного производства стратегически важных материалов", суть которого в разработке новых материалов и создании "умной фабрики", управляемой искусственным интеллектом для синтеза компонентов в фармацевтике, энергетике и микроэлектронике.

Под руководством ученых ЮФУ в 2025 году был также реализован проект "Технологии биоинженерии почв", благодаря которому впервые разработан полный цикл - от диагностики до формирования искусственных почвенных экосистем. Он позволяет восстанавливать почвы, создавать их с "нуля", перерабатывать органические отходы, снижать антропогенные нагрузки и формировать научную основу для земледелия и продовольственной безопасности России.

Еще один проект университета направлен на разработку технологий биогибридных сенсорных систем и систем гибридного интеллекта. Среди ключевых направлений - биогибридные решения для гуманитарного разминирования, краткосрочного сейсмопрогнозирования, мониторинга профессиональной надежности операторов и специалистов, диагностики и лечения ряда социально значимых заболеваний.

ЮФУ является победителем исследовательского трека федеральной программы "Приоритет-2030". Вуз реализует при этом социально значимые проекты и перспективные технологические решения.