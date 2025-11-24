В вузах Чувашии доля договоров о целевом обучении снизилась до 50,5%

Квоты предусмотрены в шести федеральных вузах, работающих на территории региона

ЧЕБОКСАРЫ, 24 ноября. /ТАСС/. Снижение числа заключенных договоров о целевом обучении произошло в Чувашии по итогам прошедшей приемной кампании по программам высшего образования, сообщила на совещании в региональном правительстве глава Минтруда республики Алена Елизарова. Доля договоров по программам бакалавриата и специалитета за год снизилась с 56,18% до 50,51%.

"Динамика <…> по итогам приемной кампании на 2025-2026 учебный год вызывает определенную тревожность. <…> К сожалению, <…> цифры говорят о снижении договоров [о целевом обучении], которые были заключены в 2025 году, по сравнению с 2024 годом", - отметила Елизарова, представляя информацию об итогах приема на целевое обучение в пределах квоты по программам высшего образования.

Как следует из представленных в ходе доклада слайдов, в 2024 году в Чувашии доля заключенных договоров о целевом обучении (бакалавриат, специалитет) составила 56,18%, в 2025 году - 50,51%. Согласно плану, в 2025 году выделено 780 мест под целевое обучение, по факту договоры о целевом обучении заключили 394 человека, следует из слайдов. Министр уточнила, что квоты предусмотрены в шести федеральных вузах, работающих на территории Чувашии. План выполнили полностью два вуза.

Елизарова выделила несколько причин такой ситуации. По ее словам, нередко абитуриент отзывает заявление о целевом обучении, если видит, что у него достаточного баллов для прохождения по общему конкурсу. На ситуацию также повлияли нехватка предложений от заказчиков и заявок от абитуриентов. "Последнюю причину отдельно проанализировали и видим, что она связана в том числе с отсутствием интереса у ребят к ряду специальностей, <…> отсутствием достаточной информации у будущих студентов и их родителей о возможности заключения целевого договора и его преимуществах", - добавила глава Минтруда Чувашии.

В министерстве предлагают, в частности, провести организационные мероприятия по отраслевому принципу с участием работодателей и других заинтересованных сторон, оказать поддержку в этой работе муниципалитетам и усилить профориентационную работу с абитуриентами. "[Заключение договора] о целевом обучении в условиях современного рынка труда обусловлено тем, что работодатель заблаговременно понимает, что по окончании обучения к нему придет <…> специалист необходимой ему квалификации и прошедший у него практическую подготовку. Закрепление специалиста за предприятиями, организациями республики <…> будет способствовать привлечению молодых специалистов и препятствовать оттоку молодых кадров за пределы региона", - отметила Елизарова.