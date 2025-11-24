Правкомиссия одобрила использование выделенных полос туристическими автобусами

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект, который позволит упростить получение разрешений движения по выделенным полосам для туристических автобусов. Об этом сказано в материалах заседания комиссии, с которыми ознакомился ТАСС.

"Правительственная комиссия одобрила предложения о внесении изменений в ст. 6 ФЗ "О безопасности дорожного движения", - сказано в материалах заседаниях комиссии.

Как рассказал ТАСС Председатель правления Ассоциации юристов России (АЮР) Владимир Груздев, законопроект направлен на расширение полномочий региональных властей по управлению движением крупногабаритных пассажирских транспортных средств.

"В настоящее время лишь города федерального значения - Москва, Санкт-Петербург, Севастополь - могут утверждать перечни автобусов и других машин с более чем 8 пассажирскими местами и массой свыше 5 тонн, которым разрешено использовать полосы для маршрутных транспортных средств. Предлагаемые изменения распространяют это право на все субъекты Российской Федерации", - поделился председатель Правления АЮР.

Основная цель поправок - обеспечить более эффективное транспортное обслуживание туристических, экскурсионных и массовых мероприятий, при этом не создавая помех для беспрепятственного движения общественного транспорта на регулярных маршрутах, считает Владимир Груздев.