В Омской области отменили режим ЧС

Ограничения вводили из-за ушедших под снег посевов

Редакция сайта ТАСС

ОМСК, 24 ноября. /ТАСС/. Власти Омской области отменили введенный 22 октября режим ЧС, когда из-за раннего наступления холодов под снегом оказалось 420 тыс. га посевов. Об этом сообщается в опубликованном на портале правовой информации распоряжении губернатора.

"Отменить режим чрезвычайной ситуации <…>, введенный распоряжением губернатора Омской области от 22 октября 2025 года", - говорится в документе за подписью и.о. губернатора Дмитрия Ушакова.

Введение режима ЧС позволило аграриям обратиться в страховые компании. По данным на середину ноября, в Омской области из-за непогоды погибло около 80 тыс. га посевов. Небольшая часть урожая будет убрана уже весной. Всего в регионе было засеяно 2,9 млн га.

Омская область - один из ведущих аграрных регионов Сибири. Традиционно здесь собирают около 3 млн тонн зерновых и зернобобовых культур. В 2024 году был собран рекордный за последние 15 лет урожай - почти 4 млн тонн зерна.