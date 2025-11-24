Сенатор Мурог: закрепление статуса НМИЦ ускорит внедрение научных разработок

Такая мера также создаст основу для повышения качества медицинской помощи, отметил Игорь Мурог

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Закреплении статуса национальных медицинских исследовательских центров (НМИЦ) на законодательном уровне поможет медицинским учреждениям получить дополнительное финансирование и ускорить внедрение научных разработок в клиническую практику. Такое мнение высказал ТАСС сенатор Игорь Мурог.

В понедельник на заседании комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре он представил законопроект о закреплении на законодательном уровне статуса НМИЦ.

"Предоставление организациям статуса НМИЦ позволит сформировать устойчивую сеть научно-медицинских учреждений федерального и регионального значения, которые объединят возможности науки, клинической практики и инновационных технологий. Новый статус обеспечит таким организациям правовую поддержку, доступ к дополнительному финансированию из федерального и региональных бюджетов, а также расширит их возможности в развитии инфраструктуры, подготовке кадров и реализации научных проектов", - сказал Мурог.

По словам сенатора, это создаст основу для повышения качества медицинской помощи, ускорит внедрение научных разработок в клиническую практику, укрепит кадровый потенциал и повысит эффективность управления системой медицинских центров в масштабах страны.

По его словам, сейчас в России функционируют 38 НМИЦ, однако их статус закреплен не федеральным законом, а приказами Минздрава и распоряжениями правительства. Предложенный законопроект призван впервые закрепить статус НМИЦ на законодательном уровне - в федеральном законе "Об основах охраны здоровья граждан". С принятием этого закона порядок и критерии присвоения статуса, права и обязанности НМИЦ, а также полномочия органов власти получат четкое юридическое оформление.

Как сообщил сенатор, финансовое обеспечение проекта предусмотрено в рамках нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь" - на 2025-2030 годы выделено более 35 млрд рублей. "Это важный шаг в укреплении научно-медицинского потенциала страны, который позволит создать единую систему передовых медицинских учреждений, сочетающих лечение, исследования и подготовку кадров", - написал Мурог в своем телеграм-канале.