В Подмосковье направят 1,3 млрд рублей на организацию летнего детского отдыха

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов рассказал, что право на обеспечение бесплатными путевками имеют дети-сироты, дети-инвалиды, дети из многодетных семей и другие

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Порядка 1,3 млрд рублей планируется предусмотреть в бюджете Московской области на 2026 год на организацию летней детской оздоровительной кампании. Предполагается, что в лагерях смогут отдохнуть около 450 тыс. детей, сообщила пресс-служба Мособлдумы.

"В следующем году на организацию летней оздоровительной кампании детей предусмотрено 1,3 млрд рублей. Планируется, что в следующем году отдохнут порядка 450 тыс. ребят. Мы традиционно обеспечиваем бесплатными путевками детей из нуждающихся семей, также предусмотрены компенсации путевок для многодетных семей", - привели в тексте слова председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова.

Он добавил, что дети отдыхают не только в Подмосковье, но также имеют возможность получить путевку в лагеря на Черноморском побережье.

Брынцалов рассказал, что право на обеспечение бесплатными путевками имеют дети-сироты, дети-инвалиды, дети из многодетных семей и другие. Особое внимание уделяется ребятам из семей участников специальной военной операции.

"В следующем году в лагерях отдохнут 9 тыс. детей участников СВО. Так, в частности, каждый год ребята из семей наших защитников бесплатно отдыхают в лагере "Литвиново", где им очень нравится. Отдых здесь действительно насыщенный - спортивные игры, творческие мастер-классы, экскурсии и тематические вечера. Особое внимание уделяется патриотическому воспитанию", - подчеркнул Брынцалов.