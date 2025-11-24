В Красногорске построят новый образовательный комплекс на 1,5 тыс. мест

Общая площадь организации составит порядка 26 тыс. кв. м

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Воспитательно-образовательный комплекс, состоящий из школы на 1 250 учеников и детского сада на 250 воспитанников, планируется построить в Красногорском округе Подмосковья. Об этом сообщила пресс-служба Мособлархитектуры.

"Новый масштабный комплекс на 1 500 мест рассчитан на комфортное размещение 1 250 учеников общеобразовательной школы и 250 воспитанников детского сада. Общая площадь образовательной организации составит порядка 26 тыс. кв. м", - привели в тексте слова министра правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Натальи Шуваловой.

Уточняется, что Мособлархитектура одобрила облик воспитательно-образовательного комплекса в поселке городского типа Путилково, вблизи улицы Сходненская, рядом с рекой Сходня. Начать строительство объекта планируется во втором квартале 2026 года.

Как рассказали в пресс-службе, проектируемое здание имеет сложную многоугольную форму. Объемно-пространственное решение сформировано двумя основными блоками: четырехэтажным учебным корпусом и трехэтажным блоком дошкольного отделения. Они соединены между собой рекреационными зонами.

Для разных возрастных групп предусмотрены отдельные входы, что обеспечивает безопасность и удобство перемещения детей. В оформлении фасадов предусмотрена нейтральная цветовая гамма в природных оттенках с яркими акцентными элементами.

"Проект решает непростую задачу - объединить под одной крышей два разных мира: энергичную юность и безмятежное детство. Доминантой комплекса является входная группа старшей школы. Над ней парит остекленный объем спортивных залов с энергичным росчерком красной металлической ленты. Фасад же детского сада архитекторы превратили в уютную и безопасную гавань. Они будто встроили в него кусочек солнца - нишу, облицованную теплой золотистой керамикой", - процитировали в материале главного архитектора региона Александру Кузьмину.