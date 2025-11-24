Ленобласть будет развивать "красные" маршруты для туристов из Китая

Губернатор Александр Дрозденко отметил, что эти планы поддержал генеральный консул КНР в Санкт-Петербурге Ло Чжаньхуэй во время рабочей встречи с ним

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 ноября. /ТАСС/. Ленинградская область планирует развивать туристические маршруты, ориентированные на гостей из Китая. Как сообщил губернатор Ленинградской области, речь идет прежде всего о "красных" маршрутах с посещением памятных мест, связанных с историей коммунистической партии.

Дрозденко отметил, что эти планы поддержал генеральный консул КНР в Санкт-Петербурге Ло Чжаньхуэй во время рабочей встречи с ним.

"На рабочей встрече обсудили приоритеты сотрудничества. Среди них - развитие туризма на "красных" маршрутах и развитие газохимического комплекса", - сообщил губернатор.

На встрече также обсуждались вопросы экономического сотрудничества Ленинградской области и Китая. По словам Дрозденко, "отдельного внимания заслуживает аграрная программа сотрудничества". Ленинградская область поставляет в Китай молочную продукцию и мясо птицы, встречно получает оборудование и материал для современной упаковки. Он сообщил, что с 13 компаниям из КНР по производству удобрений прорабатывается возможность совместной разработки в Ленинградской области торфяных месторождений.

Дрозденко сообщил также о планах организации бизнес-миссии китайских компаний в Ленинградскую область и межрегиональных молодежных и культурных обменов.