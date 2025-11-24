Госсовет: инклюзивная культура должна быть интегрирована во все сферы жизни

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев отметил, что в регионе появился музейно-храмовый комплекс "Новый Херсонес", в котором "с точки зрения инклюзивной среды все сделано абсолютно правильно"

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Инклюзивная культурная политика должна быть интегрирована во все сферы жизни общества для того, чтобы поддержка людей с инвалидностью стала естественной частью государственной работы. Об этом на всероссийском инклюзивном форуме "Открыто для всех" сообщил губернатор Севастополя, председатель комиссии Госсовета по культуре и традиционным духовно-нравственным ценностям Михаил Развожаев.

"Культурный продукт для наших людей с ограниченными возможностями разного спектра - и для родителей, детей, и для сейчас участников специальной военной операции, получивших ранения, - это очень важная и востребованная часть жизни. <...> В этом направлении как председатель комиссии планирую работать касательно духовно-нравственных ценностей. Мы сегодня об этом говорили, [про] взаимовыручку, <...> все это было всегда в нашем культурном коде. Сегодня мы совершенно четко понимаем, что нет такой отрасли, которая занимается людьми с проблемами, - этого не может быть, это просто члены нашего общества. И в каждой отрасли, в каждом направлении, в каждом действии - транспорт, экономика, занятость, культура, спорт, везде - мы просто должны понимать, что у нас должна быть эта часть, и она должна работать как все - слаженно и вообще бесшовно и незаметно", - сказал он на сессии "Гостиная губернаторов. Стратегия развития инклюзии в регионах".

Развожаев отметил, что в Севастополе появился музейно-храмовый комплекс "Новый Херсонес", в котором "с точки зрения инклюзивной среды все сделано абсолютно правильно". "<...> В том числе и в наших военных госпиталях в Севастополе у нас достаточно активно идет работа по восстановлению наших бойцов. Конечно, мы сделали специальную такую программу, возим их в "Новый Херсонес", проводим экскурсии, показываем, и там как раз все удобно и оборудовано, сделано так, как должно быть. Это такой сегодня тоже эталон, и ребятам, конечно, очень интересно, - это моральная составляющая <...> реабилитации", - сказал Развожаев.

О форуме

Всероссийский инклюзивный форум "Открыто для всех" проходит в Москве 24-25 ноября 2025 года. Деловая программа включит более 20 дискуссий по вопросам создания безбарьерной среды, реабилитации, образования и трудоустройства, а также социализации и досуга человека с инвалидностью. Особое внимание будет уделено вопросам поддержки участников СВО и членов их семей. В завершении мероприятия состоится торжественная церемония вручения премии "Открыто для всех".

ТАСС - информационный партнер форума.