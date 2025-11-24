Кожемяко назвал безбарьерную среду в туробъектах обязательным условием их сертификации

Губернатор Приморского края отметил, что в регионе прошел запуск социального проекта "Близкие", направленного на реабилитацию участников СВО

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Обязательное создание безбарьерной среды стало условием для сертификации туристических объектов и получения господдержки в регионах. Об этом на всероссийском инклюзивном форуме "Открыто для всех" сообщил губернатор Приморского края, председатель комиссии Госсовета по направлению "Туризм" Олег Кожемяко.

"Мы не будем сертифицировать [проекты, маршруты, гостиницы], и они не получают никаких мер государственной поддержки, если у них нет безбарьерной среды, если у них нет возможности для того, чтобы могли лица с ограниченными возможностями пользоваться этими услугами. Более того, есть отдельные программы, которые приняты в регионе на уровне правительства, которые помогают и выделяют необходимые средства для того, чтобы люди с ограниченными возможностями движения могли также отдыхать в тех местах, на пляжных зонах, отдельные выносы для того, чтобы они могли проехать на коляске до воды, доставить, для того, чтобы удобные были модульные дома. И это сейчас входит в обязательства, <...> с тем, чтобы такие дома были, были представлены инвалидам", - сказал он на сессии "Гостиная губернаторов. Стратегия развития инклюзии в регионах".

Кожемяко отметил, что в регионе прошел запуск социального проекта "Близкие", направленного на реабилитацию участников СВО. Он подчеркнул, что это не просто реабилитационный центр на базе больницы, а целая система принятия решений, в которой человек испытывает на себе новый стандарт оказания государственных услуг. "[Там] применяется не только передовая медицина и реабилитация, но и принципы эксклюзивного общества в полной мере адаптированы, где среда подстраивается под человека. Этот проект, думаю, может иметь место во многих реабилитационных центрах, которые будут создаваться в каждом регионе, наверное, и, безусловно, будут и федеральные", - добавил он.

О форуме

Всероссийский инклюзивный форум "Открыто для всех" проходит в Москве 24-25 ноября 2025 года. Деловая программа включает более 20 дискуссий по вопросам создания безбарьерной среды, реабилитации, образования и трудоустройства, а также социализации и досуга человека с инвалидностью. Особое внимание будет уделено вопросам поддержки участников СВО и членов их семей. Также состоится торжественная церемония вручения премии "Открыто для всех".

