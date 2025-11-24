В Москве новые здания "Склифа" объединит фасад в виде молекулярной решетки

Корпус будет состоять из пяти блоков

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Корпуса медицинского комплекса, который появится на территории Научно-исследовательского института (НИИ) скорой помощи имени Николая Васильевича Склифосовского на Большой Сухаревской площади в Москве в 2028 году, объединит фасад в виде молекулярной решетки. Об этом сообщил в интервью ТАСС главный архитектор столицы, первый заместитель председателя Комитета по архитектуре и градостроительству (Москомархитектуры) Сергей Кузнецов.

"Архитектура нового корпуса основывается на технологических потребностях больницы будущего. Корпус будет состоять из пяти блоков, два из которых - лечебно-диагностические - будут его доминантами. Все пять блоков будут соединены в единую структуру, "касаясь" друг друга. Это обусловлено спецификой технологии медицинского процесса, обеспечением его эффективности и расположит профильные смежные отделения на одном уровне", - сказал Кузнецов.

Он отметил, что структурно фасад напомнит строение молекулярной решетки или соты. "Каждую "соту" выполнят из современных материалов с учетом световых эффектов, что позволяет фасаду играть разными оттенками в зависимости от времени суток и освещения. Экстерьер из стекла и металла объединит пять отличных друг от друга объемов корпуса, еще и с внутренними "дворами-колодцами", - добавил главный архитектор столицы.

Кузнецов согласился, что концептирование данного проекта совпало с его работой над арт-объектом "Кристалл представления". "Все же есть разница в форме этих ячеек, напоминающих соты. Из-за разницы высот корпусов и различия в пропорциях "молекулярная решетка" со стороны Грохольского переулка будет больше похожа на соты, а с Садового кольца - на кирпичи Фальконье", - пояснил он.

По словам спикера, парадный фасад комплекса будет выполнен в одном архитектурном ансамбле и обращен к парку и на Странноприимный дом, историческое здание НИИ скорой помощи. Пространство между блоками сформирует акцентную входную группу, над которой будет установлена световая инсталляция в виде пульсирующего сердца, символизирующая энергию жизни.

"Важным элементом композиции является циркумференция (дугообразность - прим. ТАСС) исторического здания - Странноприимного дома на Садовом кольце, которая создаст ось и для нового корпуса. Арт-объект высотой 21 м, шириной 28 м и глубиной 9 м расположится в самом центре композиции и станет главенствующим элементом всего проекта, поддерживающим симметричность классической архитектурной композиции, которая сложилась за годы", - подчеркнул архитектор.

Иное представление о больницах

"Мэр Москвы Сергей Собянин поставил перед нами задачу спроектировать медицинское учреждение совершенно нового качества, комфорта и архитектурной идеи. Я не побоюсь назвать это ультрасовременной фабрикой здоровья, доступной каждому. При реализации будут использованы современные материалы, витражное остекление обеспечит максимальный комфорт врачам и пациентам", - заявил Кузнецов.

Он также сообщил, что в настоящее время ведется разработка концепции рекреационных зон. "Думаю, что это будут очень комфортные многофункциональные пространства. Планировка самих зданий удобная: большое лобби, по-настоящему парадные пространства, вход с двух сторон, то есть сквозной проход от исторического здания в парк, широкие коридоры, максимально удобные палаты для пациентов. Все это - новое качество общедоступной медицины. Можно сказать, что это новая архитектура здравоохранения для Москвы и России - мировой стандарт, действительно флагманский проект", - уточнил спикер.

Кузнецов заверил, что высота новых зданий не превысит существующий комплекс НИИ им. Склифосовского и составит порядка 50 м. "Если брать ландшафтно-визуальный анализ, то панорама города и линия горизонта с появлением нового корпуса особенно не поменяются", - резюмировал он.

Над проектом с главным архитектором столицы работает бюро "Камень". "Мы абсолютно паритетно принимаем решения. Коллеги терпеливо следуют требованиям к проекту, которых огромное количество и которые требуют от архитекторов действительно большой самоотдачи. Потому что очень много мест, где приходится искать компромиссы. Ребята - большие молодцы, это серьезный и большой вклад в проект, и я очень благодарен, что мы вместе эту работу делаем", - заключил Кузнецов.