Определены сроки проведения наставничества в зависимости от специальности медика

В частности, по некоторым специальностям для лиц, трудоустроившихся в медорганизации населенных пунктов, где проживают до 50 тыс. человек, срок обязательного наставничества сокращен до года

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Минздрав разработал перечень специальностей, после завершения обучения по которым определены сроки осуществления обязательного наставничества в сфере здравоохранения. Об этом следует из проекта приказа Минздрава, с которым ознакомился ТАСС.

"Утвердить перечень специальностей (направлений подготовки), после завершения обучения по которым в отношении лиц, получивших медицинское образование по основным профессиональным образовательным программам по специальностям и впервые прошедших первичную аккредитацию специалиста, первичную специализированную аккредитацию специалиста по соответствующей специальности, осуществляется наставничество в сфере здравоохранения, сроки, в течение которых осуществляется наставничество в сфере здравоохранения в зависимости от специальности и (или) места нахождения организации, в которой осуществляется медицинская деятельность, согласно приложению к настоящему приказу. Настоящий приказ вступает в силу с 1 марта 2026 года", - следует из документа.

Так, период наставничества после того, как специалист прошел первичную аккредитацию по таким специальностям среднего профессионального образования, как "31.02.01 Лечебное дело", "31.02.02 Акушерское дело", "31.02.07 Стоматологическое дело", "34.02.01 Сестринское дело" определен срок в два года. По этим же специальностям для лиц, трудоустроившихся в сельские медорганизации с населением до 50 тыс. человек, срок обязательного наставничества сокращен до одного года.

После окончания бакалавриата по специальности "34.03.01 Сестринское дело" срок наставничества после прохождения первичной аккредитации специалиста составит два года. А для тех медсестер, которые будут работать на новоприсоединенных территориях, срок сокращается до одного года. При этом для специалитета, а именно таких программ как "30.05.01 Медицинская биохимия" и "31.05.02 Педиатрия", устанавливается срок наставничества в два года, для программы "31.05.01 Лечебное дело" срок наставничества определен в три года. Сроки также могут быть сокращены для трудоустроившихся выпускников для работы в сельской местности или в ДНР, ЛНР, в Запорожскую и Херсонскую области.

Что касается подготовки кадров высшей квалификации по программам ординатуры, в документе говорится о том, что для таких профессиональных образовательных программ как "31.08.01 Акушерство и гинекология", "31.08.02 Анестезиология-реаниматология", "31.08.07 Патологическая анатомия", "31.08.10 Судебно-медицинская экспертиза", "31.08.11 Ультразвуковая диагностика", "31.08.14 Детская онкология" и "31.08.20 Психиатрия" устанавливается срок наставничества в два года. Для программ "31.08.18 Неонатология", "31.08.60 Пластическая хирургия", "31.08.57 Онкология" и "31.08.63 Сердечно-сосудистая хирургия" срок составит три года. Меньше всего - полтора года - срок наставничества определен для таких образовательных программ как "31.08.09 Рентгенология", "31.08.23 Сексология", "31.08.30 Генетика", "31.08.32 Дерматовенерология", "31.08.38 Косметология" и "31.08.48 Скорая медицинская помощь".

Закон об отработке в системе ОМС

С 1 марта 2026 года поступать в ординатуру (послевузовское обучение для получения узкой врачебной специальности) на бюджетное место можно будет только с условием заключения целевого договора с медучреждением, где человек потом должен будет работать, в противном случае вуз имеет право отчислить ординатора или перевести его на платную форму. В случае несоблюдения условий одной из сторон в качестве мер будут наложены штрафы в двукратном размере компенсации, также студенту необходимо будет оплатить сумму в размере не менее года обучения.

Закон также вводит новый этап в карьере врача - наставничество сроком до трех лет. Оно касается всех выпускников медвузов (тех, кто прошел специалитет или ординатуру), впервые прошедших первичную аккредитацию. Она необходима всем выпускникам, чтобы иметь право работать врачом. Наставничество должно проходить в медучреждениях, участвующих в системе ОМС. Согласно срокам вступления закона в силу, впервые такие изменения затронут тех, кто сейчас учится на шестом курсе или проходит ординатуру.