На Камчатке размер финансирования закупок льготных лекарств увеличат на 40%

В 2026 году на эти цели направят порядка 1,4 млрд рублей

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 25 ноября. /ТАСС/. Финансирование закупок лекарств для льготников на Камчатке в 2026 году увеличат на 40%, всего на эти цели направят порядка 1,4 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщил врио министра здравоохранения региона Олег Мельников.

"В 2026 году на закупку лекарств для льготников будет направлено около 1,4 млрд рублей, что на 40% больше, чем в 2025 году", - сказал Мельников.

По его словам, в крае удалось отладить систему для устранения перебоев с лекарственным обеспечением льготных категорий граждан. В конце 2024 года из-за возникающих сложностей по решению губернатора Владимира Солодова было уволено руководство "Камчатфармации".