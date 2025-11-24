Приморье настигнут два циклона

В регионе ожидаются дождь и снег

Редакция сайта ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 25 ноября. /ТАСС/. Приморье дважды окажется под влиянием циклона на этой рабочей неделе. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь Приморского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Варвара Коридзе.

"Первое ухудшение придет уже во вторник: атмосферный фронт принесет местами небольшой снег и гололедицу, температура понизится. Второе серьезное ухудшение ожидается в четверг: в край придет циклон. <...> Дождь и снег, мокрый снег охватят большую часть территории Приморья, возможны гололедные явления. В пятницу циклон сместится к Сахалину, но ночью еще сохранится снег, местами метель. К концу недели вновь похолодает", - рассказала Коридзе.

Минувшей ночью в отдельных местах края и во Владивостоке выпал снег. Температура воздуха будет от минус трех до двух градусов по краю и от минус одного до одного в столице Приморья. В связи с перепадами температуры на дорогах возможно образование гололедицы. В отдельных районах ожидается северный ветер 6-11 м/с, во Владивостоке - 17-22 м/с.