Патрушев посетил Жатайскую судоверфь в Якутии

ЯКУТСК, 25 ноября. /ТАСС/. Помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев посетил Жатайскую судоверфь в Якутии.

Патрушев в ходе посещения ознакомился с участком сборки плоских секций, где в настоящее время строится паром для Сунтарского улуса Якутии, участком сборки полотнищ и стапелем завода.

Директор завода Влад Пермяков продемонстрировал помощнику президента строящиеся на предприятии малые баржи для сельскохозяйственных нужд региона.

Отдельное внимание уделили развитию Якутска и решению жилищных и иных социальных вопросов работников верфи. Также обсуждалась подготовка кадров для верфи. Патрушев подчеркнул важность взаимодействия с другими предприятиями, в частности с Онежским и Балтийским заводами.

О верфи

Первая производственная линия завода запущена в эксплуатацию в апреле 2025 года. В настоящее время на заводе ведется строительство малотоннажного парома для перевозки сельскохозяйственной техники.

Жатайская судоверфь оснащена новейшим оборудованием, в том числе станками плазменной и газовой резки с ЧПУ, гибочными прессами, современными фрезерными, сверлильными и токарными станками.