Студенческий корпус спасателей создал отделения во всех регионах России

ЛУГАНСК, 25 ноября. /ТАСС/. Всероссийский студенческий корпус спасателей (ВСКС) создал отделения во всех регионах России, недавно реготделение было создано в Еврейской автономной области. Об этом в беседе с ТАСС сообщил руководитель ВСКС, член Общественной палаты РФ Евгений Козеев.

"Полностью сформированы все региональные отделения во всех регионах. У нас не было открыто отделение в Еврейской автономной области. На заседании исполнительного комитета было открыто 89-е отделение ВСКС. Теперь мы представлены во всех уголках нашей великой Родины", - сообщил он.

Собеседник агентства отметил, что ВСКС занимается практической подготовкой в учебных заведениях, в частности умению работать бензопилой, гидравлическим инструментом, на разборе завалов и спасению людей.

"Это делает каждый, и поэтому мы уже получаем выпускника не просто с зачеткой. Мы получаем спасателя, и молодой человек получает первую в своей жизни профессию. Сдал на спасателя, получил удостоверение и книжку спасателя, и в течение всего времени, пока ты учишься, тебе в эту книжку записывают все твои достижения. Где-то участвовал в ликвидации последствий ЧС, где-то помогал, где-то что-то делал. И такого подготовленного специалиста могут взять на работу профессиональные ведомства", - рассказал он.

Всероссийский студенческий корпус спасателей - одна из крупнейших студенческих добровольческих организаций в сфере ЧС в Российской Федерации. Образована 22 апреля 2001 года по инициативе Министра МЧС России того времени Сергея Шойгу.

Всероссийский студенческий корпус спасателей проводит систематическую работу, направленную на подготовку детей и молодежи по основам безопасной жизни и спасательного дела, подготовку различных категорий граждан к действиям в сложных и чрезвычайных ситуациях, развитие добровольчества в ЧС. Ряды ВСКС насчитывают свыше 8 000 добровольцев.