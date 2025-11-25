В Томской области завели дело о хищении 66 млн рублей при реконструкции моста

В мошенничестве подозревают подрядчика

ТОМСК, 25 ноября. /ТАСС/. Уголовное дело о мошенничестве во время выполнения ремонта моста по национальному проекту "Инфраструктура для жизни" возбудили в Томской области. Подрядчика подозревают в нанесении ущерба бюджету региона в размере более 66 млн рублей, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

В начале 2025 года ОГКУ "Управление автомобильных дорог Томской области" заключило госконтракт с ООО "Торгово-строительная компания" на капитальный ремонт мостового перехода через реку Кайма на 34-м км автомобильной дороги Стрежевой - Нижневартовск в Александровском районе Томской области.

"Однако к выполнению предусмотренных контрактом работ подрядчик не приступил, полученными в качестве аванса денежными средствами распорядился по своему усмотрению, после расторжения контракта заказчику их не вернул. В результате недобросовестных действий подрядной организации бюджету Томской области причинен ущерб в размере более 66 млн рублей", - говорится в сообщении.

По результатам проверки было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).