Матвиенко выразила уверенность в примирении русских и украинцев

Это произойдет не завтра, добавила председатель Совета Федерации

Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко © Вячеслав Прокофьев/ ТАСС

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила уверенность в примирении россиян и украинцев. Но на это, по ее мнению, "могут потребоваться десятилетия".

"Я уверена в том, что это обязательно произойдет. Безусловно, будет примирение. И, безусловно, на Украине придет осознание того, что на самом деле случилось, как их цинично использовал Запад в попытках нанести России стратегическое поражение. Но это произойдет не завтра, не скоро, могут потребоваться десятилетия", - сказала она в интервью "МК", отвечая на вопрос, верите ли в возможность исторического примирения русских и украинцев.