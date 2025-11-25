В Новосибирске нашли водителя, протаранившего вход на станцию метро

Мэрия потребует от него компенсировать ущерб

НОВОСИБИРСК, 25 ноября. /ТАСС/. Водителя легкового автомобиля, который въехал во вход на станцию метро "Золотая Нива" и впоследствии скрылся с места ДТП, задержали в Новосибирске. Мэрия потребует от него компенсировать ущерб, сообщил первый заместитель мэра города Иосиф Кодалаев в ходе аппаратного совещания.

"Виновник найден. В настоящее время с ним проводятся определенные действия, в том числе для установления причин [ДТП] <…>. Тем не менее, подготавливается расчет суммы ущерба, и она, несомненно, будет предъявлена виновнику", - сказал он.

По словам Кодалаева, сейчас прорабатывается вопрос установки удерживающих ограждений возле входов в метро, которые находятся рядом с проезжей частью. Это позволит дополнительно обезопасить пешеходов.

В отношении 20-летнего виновника ДТП возбудили административное производство по части 2 статьи 12.27 КоАП РФ (оставление водителем места ДТП). Суд назначил мужчине семь суток ареста, сообщили в Госавтоинспекции Новосибирской области.

Вечером в субботу легковой автомобиль врезался в двери пятого входа станции метро "Золотая Нива" в Новосибирске. Автомобиль проехал по спуску в подземку и врезался в гранитную стену возле входа в вестибюль станции. В результате ДТП никто не пострадал. Вход был закрыт. В понедельник в пресс-службе метро сообщили, что ремонт входа завершен, станция работает в обычном режиме.