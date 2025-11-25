МЖД задействовала свыше 1,5 тыс. сотрудников для борьбы с гололедом

На железной дороге продолжают мониторинг погодной обстановки

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Усиленный режим работы сохраняется на Московской железной дороге из-за гололеда. Как сообщили в МЖД, ночью инфраструктуру столичного узла обрабатывали более 1,5 тыс. сотрудников, из них около 800 занимались очисткой пассажирских платформ и переходов.

Для предотвращения наледи на МЦК, МЦД и радиальных направлениях поезда ночью курсировали без пассажиров. Контактная сеть дополнительно обрабатывалась антигололедными средствами, задействованы локомотивы с вибропантографами и специализированная техника.

На железной дороге продолжают мониторинг погодной обстановки, с локомотивными бригадами проведены дополнительные инструктажи, уточнили в МЖД.