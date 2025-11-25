В Петропавловске-Камчатском развернули народное знамя морской пехоты

Площадь знамени составила порядка 18 кв. м

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 25 ноября. /ТАСС/. Народное знамя морской пехоты площадью порядка 18 кв. м развернули на главной площади Петропавловска-Камчатского в преддверии празднования 320-летия морской пехоты России. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота.

"С конца октября камчатские семьи, коллективы, студенты колледжей, воспитанники детских садов, школ и творческих объединений готовили элементы будущего знамени, используя разнообразные техники, такие как выжигание, плетение, аппликация, лоскутное шитье, вышивка, набойка, ткачество, валяние и рисование по ткани. В итоге участники создавали уникальные элементы, символизирующие морскую пехоту, ее технику и юбилейные поздравления на лоскутах ткани размером 30 на 30 см. Всего было собрано 215 лоскутов, которые организаторы объединили в "Знамя морским пехотинцам" площадью 18 кв. м, которое было развернуто на центральной площади Петропавловска-Камчатского", - рассказали в пресс-службе военного ведомства.

Уточняется, что народное знамя будет передано в музей Тихоокеанского флота, где оно займет достойное место в экспозиции, посвященной истории и подвигам морской пехоты России.