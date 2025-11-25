Утвержден порядок передачи в МВД данных о детях иностранцев

Минцифры и Минпросвещения разработали целевую схему информационного обмена, согласованную с заинтересованными ведомствами

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Минпросвещения РФ и МВД России утвердили порядок обмена данными о несовершеннолетних иностранных гражданах, обучающихся в российских школах и колледжах. Об этом сообщается на сайте Минпросвещения РФ.

С 28 января 2026 года вступает в силу федеральный закон № 314-ФЗ, устанавливающий регулярную передачу данных между ведомствами. МВД России будет информировать органы управления образованием о постановке на миграционный учет и снятии с учета детей-иностранцев, что позволит оперативно определять потребность в их устройстве на обучение. В свою очередь, Минпросвещения РФ будет передавать в МВД сведения о подаче заявления на зачисление в школу или колледж, результаты тестирования на знание русского языка, а также факты зачисления или отчисления учащегося.

Минцифры и Минпросвещения разработали целевую схему информационного обмена, согласованную с заинтересованными ведомствами. Регионам рекомендовано обеспечивать передачу сведений в электронном виде через региональные информационные системы с использованием СМЭВ, что, как отмечается, сделает процесс более прозрачным и удобным.

Информация о несовершеннолетних иностранцах будет поступать в региональные системы из "витрины данных" МВД и обновляться с учетом сведений об обучении. Затем данные будут возвращаться в государственную информационную систему миграционного учета. Созданный механизм позволит отслеживать количество детей, не оформленных в образовательные организации. С такими несовершеннолетними предусмотрена индивидуальная работа, подчеркнули в Минпросвещения.