На Камчатке стартовала первая всероссийская конференция по правам женщин

В рамках мероприятия пройдет конкурс презентаций "Женщины в естественных и технических науках", подготовленных студентами КамГУ им. Витуса Беринга

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 25 ноября. /ТАСС/. Первая всероссийская научно-практическая конференция "Права женщин в России и за рубежом: прошлое и настоящее" стартовала на базе Камчатского государственного университета им. Витуса Беринга. Мероприятие приурочено к Международному дню борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин.

"В течение пяти дней в 12 секциях, охватывающих вопросы генезиса и современного состояния правового положения женщины, примут участие более 40 преподавателей, ученых и студентов из 32 вузов и научных организаций России, - сообщили ТАСС в вузе. - Участники мероприятия обсудят разные аспекты правового положения женщин в древних и в современных государствах, остановятся на вопросах места женщины в вооруженных силах, правоохранительных органах и в политике, поговорят о женщинах, изменивших ход истории и о борьбе за права. Отдельного рассмотрения заслужит тема "Женщина: жертва и преступница" - участники секции будут размышлять о причинах насилия против женщин и мерах профилактики".

Конференция впервые получила статус всероссийской - до этого мероприятие было региональным.

В рамках конференции пройдет конкурс презентаций "Женщины в естественных и технических науках", подготовленных студентами КамГУ им. Витуса Беринга. Исследовательская работа по тематике конференции получит развитие и на новой инфраструктурной базе - "Кампусе первооткрывателей", который реализуется в рамках нацпроекта "Молодежь и дети". Кампус станет площадкой для продолжения научных проектов, междисциплинарных исследований и студенческих инициатив.

Мероприятие организовано Камчатским госуниверситетом и Камчатским региональным отделением Российского философского общества. Лучшие доклады будут опубликованы в журнале "Вестник КРАУНЦ. Гуманитарные науки".