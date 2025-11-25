В Новой Москве реконструировали очистные сооружения "Приволье"

Реконструкция позволила повысить надежность работы системы водоотведения и обеспечить необходимый резерв мощностей

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Специалисты комплекса городского хозяйства провели реконструкцию очистных сооружений "Приволье" в ТиНАО и построили новую канализационно-насосную станцию. Об этом сообщил ТАСС заммэра Москвы Петр Бирюков.

"После присоединения к столице новых территорий провели комплексную инвентаризацию и обследование систем водоотведения. В итоге выявили ряд проблемных мест, после чего было принято решение о модернизации объектов. С 2012 года специалисты АО "Мосводоканал" реконструировали и построили 11 очистных сооружений, возвели шесть современных канализационно-насосных станций на месте старых очистных", - сказал Бирюков.

По его словам, реконструкция очистных сооружений "Приволье" позволила повысить надежность работы системы водоотведения и обеспечить необходимый резерв мощностей.

"В рамках проекта построили новую канализационно-насосную станцию производительностью 1 тыс. куб. м в сутки, работы проводили с применением самых современных технологий. Для исключения неприятных запахов предусмотрен монтаж высокомощных газоочистных установок. После завершения работ старые очистные сооружения вывели из эксплуатации, а сточные воды перенаправили на реконструированные в 2022 году очистные сооружения "Кленово", - добавил заммэра.

Глава комплекса городского хозяйства отметил, что все ключевые узлы и механизмы, которые применялись при реконструкции, произведены в столичном регионе, диспетчеризация выполнена с использованием отечественного программного обеспечения.