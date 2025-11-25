В Хабаровском крае ожидаются снегопады и метель в конце недели

В Хабаровске днем 27 ноября также ожидается снег и ветер до 9-14 м/с

ХАБАРОВСК, 25 ноября. /ТАСС/. Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Хабаровском крае, ожидаются снегопады и метель. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.

"По информации синоптиков, на большей части Хабаровского края в связи с выходом глубокого циклона 27-28 ноября ожидается ухудшение погодных условий. Прогнозируются снег, местами сильный, усиление ветра по долинам рек до 9-14 метров в секунду, местами метели, на дорогах возможен снежный накат и заносы", - говорится в сообщении.

В Хабаровске днем 27 ноября также ожидается снег, временами сильный, ветер до 9-14 м/с, осложнится обстановка на дорогах.

Отмечается, что возможны аварии на объектах ТЭК и ЖКХ, связанные с отключением источников энергоснабжения из-за перехлеста и обрыва проводов, отложения осадков на линиях электропередачи. При порывистом ветре возможно повреждение слабо закрепленных и ветхих конструкций, кровель зданий, транспортных средств. Повышается риск возникновения дорожно-транспортных происшествий, нарушений в работе всех видов транспорта.

Главам муниципальных образований направлены рекомендации по предупреждению возникновения происшествий и минимизацию возможных последствий. Силы и средства МЧС России и территориальной подсистемы РСЧС находятся в готовности к реагированию на происшествия.