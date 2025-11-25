На Камчатке коммерческую компанию оштрафовали на 10 млн рублей за коррупцию

Деньги предназначались за непроведение контрольных мероприятий в отношении отправляемого морским и воздушным транспортом товара

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 25 ноября. /ТАСС/. Коммерческая компания на Камчатке, занимающаяся поставками рыбы и икры, оштрафована на 10 млн рублей за совершение коррупционных правонарушений, сообщили ТАСС в Дальневосточной транспортной прокуратуре.

Следствием установлен факт передачи руководителем коммерческой организации, осуществляющей поставки икорной и рыбной продукции за пределы Камчатского края, взяток в размере 4 млн рублей заместителю начальника отдела пограничного ветеринарного контроля на государственной границе Российской Федерации и транспорте Приморского межрегионального управления Россельхознадзора. Деньги предназначались за непроведение контрольных мероприятий в отношении отправляемого морским и воздушным транспортом товара.

"По постановлению транспортного прокурора организация привлечена к административной ответственности по ч. 2 ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица) в виде штрафа в размере 10 млн рублей. Судебный акт не вступил в законную силу", - сообщили в ведомстве.

Уточняется, что расследование уголовного дела в отношении взяткодателя и взяткополучателя продолжается.