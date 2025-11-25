В Хабаровском крае отловили амурского тигра

Животное неоднократно заходило в поселок Третий Сплавной Участок

ХАБАРОВСК, 25 ноября. /ТАСС/. Охотоведы отловили амурского тигра в районе имени Лазо Хабаровского края, сообщил глава региона Дмитрий Демешин.

По информации Управления охотничьего хозяйства правительства Хабаровского края, тигр неоднократно заходил в поселок Третий Сплавной Участок. Как уточнили ТАСС в управлении, хищника видели также на территории поселка Кия, сел Бичевая и Кутузовка. Он ловил собак.

"Инспекторы Госохотнадзора отловили в районе имени Лазо конфликтного тигра. Случай - уже 13-й по краю с начала года. К таким крайним мерам они прибегают только в случае угрозы людям и домашним животным, взаимодействуют при этом с центром "Амурский тигр", - написал губернатор в своем Telegram-канале.

Избежать встречи с краснокнижным хищником помогает помещение домашних питомцев в вольеры и передвижение к месту работы или учебы на транспорте, добавил Демешин.

"Тайга и ее обитатели - достояние Дальнего Востока. Но жизнь человека бесценна! Поэтому прошу быть максимально осторожными в местах, где можно встретить тигра, и обязательно обращаться за помощью к профессионалам", - подчеркнул глава региона.

Накануне в управлении охотничьего хозяйства правительства региона сообщали, что двух тигров отловили в окрестностях населенного пункта Среднехорский района имени Лазо и у поселка Синда Нанайского района.