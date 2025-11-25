Губернатор Джакарты запретил продажу мяса кошек, собак и летучих мышей

Прамоно Анунг надеется, что такая мера поможет повысить уровень санитарной безопасности

Редакция сайта ТАСС

ТОКИО, 25 ноября. /ТАСС/. Губернатор Джакарты Прамоно Анунг ввел запрет на продажу в индонезийской столице мяса собак, кошек, летучих мышей и других животных - переносчиков бешенства.

"Во время встречи с защитниками животных я пообещал издать соответствующее постановление губернатора. Я его уже подписал", - приводит слова градоначальника портал Detik.

Как он отметил, постановление предусматривает запрет на продажу сырого мяса животных, а также переработанных продуктов. Губернатор выразил надежду, что введенная мера поможет повысить уровень санитарной безопасности в Джакарте.