Стрижка кроп: универсальная прическа для мужчин и женщин

Кроп — короткая стрижка с текстурированным верхом и укороченными боками, которая подходит практически каждому типу волос и стилю жизни. Рассказываем, чем она отличается от других коротких стрижек, кому подходит и как правильно ее укладывать

Редакция сайта ТАСС

© bodnar.photo/ Shutterstock/ FOTODOM

При стрижке кроп укорачивают виски и затылок, а зону на макушке делают удлиненной. Такая форма подчеркивает естественную структуру волос. Легкая небрежность не требует долгой укладки: он одинаково удобен студентам и бизнесменам, мужчинам и женщинам, молодым и взрослым. При всей расслабленности кроп остается стрижкой с четкой формой и линейностью, благодаря чему образ всегда выглядит собранным.

Чем кроп отличается от других коротких стрижек

У кропа есть узнаваемые черты: контраст длины, текстурированная верхняя часть и челка, чаще направленная вперед.

В этом его отличие от стрижек вроде полубокса или канадской — они предполагают более традиционную укладку назад или вверх, тогда как кроп строится на динамике и мягком движении прядей.

Еще одна особенность — вариативность длины. Можно выбрать короткий вариант или оставить более заметную длину на макушке. Принцип остается неизменным: чистые боковые зоны и выразительная текстура сверху.

Стрижка не требует сложных укладочных средств. Для нее достаточно базового набора: пасты, глины или текстурирующего спрея. При этом результат выглядит так, будто вы только что вышли из салона.

Кому подходит стрижка кроп

Стрижка кроп отлично подходит людям с активным образом жизни — спортсменам, путешественникам или просто тем, кто не хочет тратить время на сложный стайлинг.

По типу волос кроп хорошо работает на прямых и волнистых: они легко держат форму и объем. Обладателям кудрей стрижка тоже подойдет: пряди ложатся естественно и формируют мягкий, живой контур.

Форма лица тоже играет роль. Обладателям овальной или прямоугольной формы подойдут любые версии стрижки. При круглом лице будут выигрышно смотреться текстурированные и чуть более объемные варианты. Людям с высоким лбом подойдет челка, которая поможет визуально сбалансировать пропорции.

Кроп легко адаптируется под любой стиль. Можно выбрать строгий вариант для офиса или более свободный, растрепанный — для тех, кто любит расслабленный городской образ.

© Dmitriy Utlanov/ Shutterstock/ FOTODOM

Варианты кроп-стрижки: от классики до модных акцентов

Кроп объединяет в себе целое семейство форм — от минимализма до дерзкого городского стиля. Самые популярные варианты:

Классический кроп

Базовая версия стрижки. Бока и затылок стригут коротко, верх остается чуть длиннее и мягко текстурируется. Линия челки немного неровная, чтобы пряди выглядели естественно.

База хороша и для молодых людей, и для тех, кто хочет обновить образ, оставаясь в рамках классики. В укладке она почти не требует усилий: достаточно слегка подсушить волосы и задать направление пальцами.

Текстурированный кроп

Главный эффект — динамика и движение. Пряди на макушке текстурируют так, чтобы получить рваный, живой эффект. Линии становятся менее строгими, а прическа выглядит динамичной и без укладки.

Этот вариант подойдет обладателям тонких волос: благодаря текстуре прическа кажется гуще и объемнее. На жестких волосах текстурированный кроп тоже выглядит эффектно — получается сильный, брутальный образ. Для завершения укладки достаточно небольшого количества матовой пасты или глины.

Средний (удлиненный) кроп

Это вариант подойдет тем, кто желает сохранить длину сверху и иметь больше свободы в стиле. Пряди на макушке чуть длиннее, чем в классическом кропе, и позволяют экспериментировать: можно зачесывать их вперед, набок или слегка приподнимать.

Средняя длина подходит тем, у кого прямые или волнистые волосы. Тогда стрижка хорошо смотрится и в строгом образе, и в расслабленном — достаточно высушить волосы на воздухе и слегка придать форму.

Френч-кроп

Один из самых узнаваемых вариантов. Визуальный акцент — плотная челка, которая создает прямой или слегка треугольный контур вдоль линии лба.

Эта прическа подчеркивает черты лица. Френч-кроп универсален: он одинаково хорошо смотрится на прямых, волнистых и даже кудрявых волосах.

Цезарь-кроп

Вдохновлен стрижкой "цезарь". Основные детали здесь — короткая, ровная челка и гладкие, четкие линии. Это строгий и уверенный вариант, который отлично подходит тем, кто хочет графичности и минимализма.

Цезарь-кроп подходит для мужчин с густыми и жесткими волосами, которые хорошо держат форму и подчеркивают структуру стрижки. Эта версия визуально балансирует высокий лоб и делает черты лица более собранными.

Стилисты по волосам часто комбинируют кроп с другими формами: андеркатом (виски и затылок выбриваются "под ноль"), квифом (длинные пряди на макушке зачесываются назад), рваной челкой, резкими переходами или контрастными зонами. Каждый вариант подбирается по форме головы, густоте волос и общему стилю человека. Во многом благодаря комбинациям кроп теперь носят и женщины. Для них стилисты превращают стрижку в легкий, более мягкий вариант.

Мужской и женский кроп

Мужской кроп

Мужской кроп — более структурный вариант: плотная текстура сверху, плавный или резкий переход на висках, графичная челка или короткая рваная линия.

Женский кроп

Женский кроп позволяет играть с формой и мягкостью текстуры. Он может быть коротким или с чуть более длинными прядями у лица, с легкой асимметрией или плавным переходом длины.

© Reshetnikov_art/ Shutterstock/ FOTODOM

Стрижка красиво смотрится на густых прямых волосах и на мягкой волне — она создает естественный объем и легкий творческий характер. Можно добавить элементы пикси, удлиненную челку или подчеркнуть затылок.

Как выполняется стрижка кроп

Единой универсальной схемы нет — каждый мастер использует собственные техники. Однако есть некоторые обязательные этапы.

Определение длины и общего силуэта. Формирование боковых зон и затылка. Создание формы на макушке, задание направления прядей. Текстурирование — важнейший этап: ножницами, бритвой или филировкой. Именно оно обеспечивает объем и динамику. Благодаря этому стрижка остается объемной и аккуратной даже без укладки.

Кроп требует коррекции каждые 3–5 недель: боковые зоны быстро отрастают, а верх теряет текстуру. Главное — приносить мастеру фото желаемого варианта, чтобы точно передать задачу.

Уход за кроп-стрижкой и ежедневная укладка

Стрижка проста в обслуживании и предполагает три базовых шага.

Мытье и кондиционирование. Рекомендуется использовать мягкий шампунь и легкий кондиционер, особенно если волосы тонкие или волнистые.

Сушка. Оптимально подсушивать волосы полотенцем или феном на низкой мощности. Слишком горячий воздух может пересушить волосы и убрать естественную текстуру.

Укладка. Достаточно пальцами придать направление прядям. Для фиксации можно использовать матовую пасту или глину. Воск или спрей создаст стрижке объем, а текстурирующий спрей с морской солью позволит добиться естественного рваного эффекта.

Особенности укладки разных видов кропа

Короткий кроп — достаточно пасты, чтобы направить пряди вперед или слегка вверх.

Средний кроп — можно добавить объем феном.

Кроп с челкой — уделите внимание направлению челки.

Кудрявый кроп — используйте легкий крем или спрей для кудрей, чтобы создать естественный силуэт.

Кроп не терпит сильной фиксации, важно сохранять естественность и свободное движение.

На что обратить внимание при уходе за кропом

Не перегружайте волосы средствами — короткая длина легко утяжеляется.

Поддерживайте текстуру: коррекция у мастера каждые 4–5 недель сохранит объем и форму. Следите за челкой — она быстрее всего теряет линию.

Кроп подходит разным типам волос, формам лица и стилям жизни. При грамотном выполнении он остается аккуратным, современным и универсальным, позволяя менять образ без радикальных изменений длины.