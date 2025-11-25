Совбез выступил против избыточной цифровой трансформации образования

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Эксперты Совета безопасности (СБ) РФ высказались против избыточной цифровой трансформации образования и предложили внести изменения в законы, исключив тотальную подмену очного обучения.

"Члены Комитета и эксперты отметили, что крайне важно соблюдать баланс и не допускать избыточной цифровой трансформации образовательного процесса в России", - сообщили ТАСС в пресс-службе аппарата СБ по итогам заседания комитета по проблемам защиты традиционных российских духовно-нравственных ценностей Научно-экспертного совета Совбеза.

Темы обсуждения

На заседании подчеркивалось, что "необходима конкретизация норм федерального законодательства с учетом Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей". "В частности, изменения в нормативную базу, направленные на развитие системы образования в России, должны учитывать отечественные педагогические традиции, исключая тотальную подмену очного обучения в традиционной форме электронными и (или) дистанционными образовательными технологиями", - отметили в пресс-службе.

Кроме того, участники заседания обсудили возможность использования опыта, методик и подходов военно-патриотического и духовно-нравственного воспитания, применяемого в современных кадетских корпусах и специализированных кадетских классах. Так, эксперты согласились, что кадетское образование и кадетское воспитание отвечают современным принципам всестороннего развития личности и усвоения высоконравственных норм служения обществу и Отечеству.

По мнению членов комитета, практические успехи кадетского образования формируют основу для признания его в качестве самостоятельной и одной из приоритетных ветвей в национальной системе образования России. В Совбезе отметили, что "за 60 лет существования суворовские и нахимовские училища в общей сложности выпустили 150 тыс. воспитанников. Среди них 60 Героев Советского Союза, Социалистического труда и России, более 1 тыс. генералов, три министра правительства СССР и России, четыре заместителя министра обороны, более 20 командующих войсками военных округов, более 100 командующих армиями и представителей командного состава оперативно-стратегического уровня, два академика РАН, около 500 докторов и кандидатов наук, несколько народных артистов России, более 30 чемпионов и призеров Олимпийских игр, десятки чемпионов мира".

В пресс-службе добавили, что на заседании один из докладов был посвящен правовому регулированию и возможностям получения образования в форме семейного образования. "Были сформулированы конкретные предложения по внесению изменений в действующее законодательство в данной области, а также разработке методических рекомендаций по развитию семейно-ориентированной среды в образовательных организациях, отмечалась необходимость скорейшего перехода во всех субъектах РФ на унифицированные (единые) учебные пособия (учебники) по всем предметам", - сообщили в СБ.