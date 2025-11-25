Курская корпорация развития должна была построить более 100 фортификаций

КУРСК, 25 ноября. /ТАСС/. Корпорация развития Курской области (КРКО) должна была построить более 100 фортификационных сооружений на границе с Украиной. Об этом в ходе судебного заседания сообщил бывший заместитель председателя правительства - председатель комитета региональной безопасности региона Михаил Горбунов.

Ранее один из адвокатов бывших руководителей корпорации сообщил, что свыше 80 подрядчиков не выполнили свои работы при строительстве оборонительных сооружений.

"Более 100 [оборонительных сооружений]. Для Минобороны, плюс еще для пограничников", - сказал Горбунов на заседании.

Фигурантами уголовного дела являются бывший генеральный директор АО "Корпорация развития Курской области" Владимир Лукин, его заместители Дмитрий Спиридонов и Игорь Грабин, а также руководитель ООО "КТК сервис" Андрей Воловиков. Им вменяется совершение преступления по ч. 4 ст. 160 УК РФ (особо крупная растрата).

По версии следствия, не позднее 28 июля 2023 года Лукин совместно с подчиненными обеспечил заключение с обществом "КТК сервис" договора подряда на возведение фортификационных сооружений в Курской области. При этом реальную хозяйственную деятельность компания не вела, создавая лишь видимость выполнения работ. В результате, по данным прокуратуры, участники организованной группы похитили более 152 млн рублей.