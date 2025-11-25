{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
Курская корпорация развития должна была построить более 100 фортификаций

Один из адвокатов бывших руководителей корпорации ранее сообщил, что свыше 80 подрядчиков не выполнили свои работы при строительстве оборонительных сооружений

КУРСК, 25 ноября. /ТАСС/. Корпорация развития Курской области (КРКО) должна была построить более 100 фортификационных сооружений на границе с Украиной. Об этом в ходе судебного заседания сообщил бывший заместитель председателя правительства - председатель комитета региональной безопасности региона Михаил Горбунов.

Ранее один из адвокатов бывших руководителей корпорации сообщил, что свыше 80 подрядчиков не выполнили свои работы при строительстве оборонительных сооружений.

"Более 100 [оборонительных сооружений]. Для Минобороны, плюс еще для пограничников", - сказал Горбунов на заседании.

Фигурантами уголовного дела являются бывший генеральный директор АО "Корпорация развития Курской области" Владимир Лукин, его заместители Дмитрий Спиридонов и Игорь Грабин, а также руководитель ООО "КТК сервис" Андрей Воловиков. Им вменяется совершение преступления по ч. 4 ст. 160 УК РФ (особо крупная растрата).

По версии следствия, не позднее 28 июля 2023 года Лукин совместно с подчиненными обеспечил заключение с обществом "КТК сервис" договора подряда на возведение фортификационных сооружений в Курской области. При этом реальную хозяйственную деятельность компания не вела, создавая лишь видимость выполнения работ. В результате, по данным прокуратуры, участники организованной группы похитили более 152 млн рублей.

