В Москве откроется иммерсивная выставка о защите детей

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Центр современного искусства с акцентом на социальные темы Linda de La на "Красном Октябре" 5 декабря представит иммерсивную выставку "Только не говори маме", посвященную защите детей, сообщили ТАСС в пресс-службе центра.

"Отношение к теме защиты детства варьировалось в разных эпохах и культурах. В одних обществах детские проблемы замалчивались или даже легитимизировались под видом традиций, как, например, ранние браки в Византии. В других же их жестко пресекали, вплоть до смертной казни. Сегодня общество стало значительно более чувствительным к социальной проблематике, особенно в вопросах, касающихся самых уязвимых - детей. В таких условиях современный художник может говорить на языке, который не разрушает, а соединяет, создавая пространство для диалога и понимания", - отмечает основательница арт-пространства Линда Лазутина.

Экспозиция представляет собой пятикомнатную "квартиру", в которой представлены детские страхи, травмы и тревоги. Выставка будет дополнена лекциями и мастер-классами, посвященными вопросам защиты детства, в которых примут участие представители Высшей школы экономики и Консорциума женских НПО.

В арт-центре параллельно будет проходить еще одна выставка - "Оцепенение" Анастасии Юрасовой, которая исследует феномен замирания как естественной реакции на угрозу. "В будущем искусство продолжит играть важнейшую роль в привлечении внимания общественности к проблемам детей, раскрытию их прав и нужд через новые медийные формы, актуальные форматы и технологические средства", - заключила Лазутина.