В Волгоградской области число погибших в ДТП с пьяными водителями снизилось на 30%

ВОЛГОГРАД, 25 ноября. /ТАСС/. Количество погибших в ДТП при участии нетрезвых водителей сократилось на 30% в 2025 году в Волгоградской области. Об этом на презентации Всероссийской социальной кампании "Твоя мера - 0 промилле" сообщил начальник регионального управления Госавтоинспекции Эдуард Загоруйко.

"По статистике аварийности, за 10 месяцев [2025 года] в Волгоградской области количество дорожно-транспортных происшествий, совершенных нетрезвыми водителями, сократилось на 5,4% и составило 175 ДТП. Число погибших в таких авариях снизилось на 30,9% и составило 38 человек", - сказал Загоруйко.

Он отметил, что несмотря на снижение показателей аварийности с участием нетрезвых водителей, проблема не теряет своей остроты. Для улучшения показателей одним из наиболее эффективных методов является профилактика нарушений, в том числе участие в социальной кампании, которую поддержала Госавтоинспекция региона.

Как подчеркнул представитель участника проекта, исполнительный директор филиала "Напитки вместе" Игорь Гайдым, основной задачей кампании является развитие культуры ответственного потребления алкоголя. "Всероссийская социальная кампания "Твоя мера - 0 промилле" - это крупнейшая на сегодняшний день инициатива, направленная на продвижение культуры ответственного потребления алкоголя. <...> Это масштабная социальная кампания, которая в 2025 году будет реализована в 11 регионах России", - сказал Гайдым.

В рамках кампании будет разработана стратегия по снижению аварийности, создана новая методология обучающего урока для автошкол по опасности нетрезвого вождения, а также активная работа будет проводится по информированию населения об отсутствии нормы алкоголя для управления автомобилем.