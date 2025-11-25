{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Матвиенко призвала сформировать механизм участия в системе ОМС для безработных

Жить в обществе и быть свободным от него нельзя, отметила председатель Совета Федерации
Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Описание
Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Для неработающих граждан в России нужно сформировать механизм участия в системе обязательного медицинского страхования (ОМС). Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"<...>, если вспомнить классика, жить в обществе и быть свободным от него нельзя. И будет справедливо, если мы найдем для этой категории механизм участия в системе ОМС", - сообщила Матвиенко в интервью "МК".

Матвиенко заявила, что рабочие, учителя, врачи не должны платить за "молодых, здоровых", которые не несут никаких обязательств перед обществом. "Статью за тунеядство никто возвращать не собирается", - отметила она.

В качестве примера председатель Совета Федерации привела неработающих граждан, которые ездят на Mercedes, имеют скрытые доходы, но при этом не платят взносы и налоги в систему ОМС.

На парламентских слушаниях "О параметрах проекта федерального бюджета на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов" в октябре председатель Совета Федерации ​​​​заявила, что неработающие трудоспособные россияне должны делать взносы в фонд ОМС.

Теги
Матвиенко, Валентина ИвановнаРоссия
Депутат Вороновский подал заявление о сложении мандата
Его подозревают в получении взятки в размере 25 млн рублей
Читать полностью