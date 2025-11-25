На Ямале модель развития профнавыков охватит всех школьников округа к 2027 году

Программа направлена на вовлечение 75% молодежи в программы развития к 2030 году

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов © Пресс-служба губернатора ЯНАО

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Первая в России единая модель воспитания и развития профессиональных навыков подростков - Школа "Ямолод" к 2027 году охватит всех школьников Ямало-Ненецкого автономного округа, будут задействованы все учреждения молодежной политики, дополнительного образования, библиотек, СПО и спорта. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

"В планах - к 2027 году обеспечить полный охват школьников программой Школы "Ямолод", где будут задействованы все учреждения молодежной политики, дополнительного образования, библиотек, СПО и спорта", - говорится в сообщении.

Пилот программы запустили в конце августа 2025 года для учеников 6-11-х классов. На данный момент программа включает более 50 клубов, где школьники осваивают практические навыки с помощью готовых методических материалов. Занятия проходят 2-3 раза в неделю и включают изучение профессии, практику и воспитательный час. Обучение ведут специалисты молодежных центров, педагоги-библиотекари и педагоги дополнительного образования, а выпускники получат портфолио и смогут участвовать в конкурсах всероссийского уровня.

Программа направлена на выполнение задач национального проекта "Молодежь и дети": вовлечь 75% молодежи в программы развития и охватить более 90% детей дополнительным образованием к 2030 году.