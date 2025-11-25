В Курганской области сократили время продажи алкоголя до 20:00

Поправки начнут действовать с 1 марта

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Курганские парламентарии сократили вечернее время розничной продажи алкоголя - теперь продажи разрешены не до 22:00, а до 20:00 по местному времени. Поправки начнут действовать с 1 марта, сообщили в ТАСС областной думе.

В сообщении думы говорится, что депутатами были приняты изменения в закон "Об установлении ограничений в сфере розничной продажи алкогольной продукции и запрете торговли безалкогольными тонизирующими напитками (в том числе энергетическими) на территории Курганской области". Закон устанавливает дополнительно ограничивает розничную продажу алкоголя. В частности, запрещается розничная продажа алкогольной продукции с 20:00 до 10:00 по местному времени. Исключение составляет розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, а также иные случаи, установленные ФЗ "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции". В пресс-службе регионального парламента уточнили ТАСС, что сейчас запрет действует с 22:00 до 08:00 по местному времени. Новые ограничения вступят в силу с 1 марта.

Кроме того, предлагается запрет на продажу алкоголя при оказании услуг общественного питания на объектах, которые расположены в многоквартирных домах, в случае, если вход для посетителей находится со стороны подъездов МКД, отсутствует отдельный вход для разгрузки товара, а также если этот отдельный вход располагается со стороны подъездов МКД.