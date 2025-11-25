Кравцов: необходима переподготовка педагогов институтов повышения квалификации

По словам министра просвещения России, такая программа нужна для преподавателей из регионов

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов предложил запустить программы переподготовки преподавателей институтов повышения квалификации из регионов. Сейчас с такими педагогами работа не ведется, сообщил он на первом заседании наблюдательного совета Центра знаний "Машук" в Национальном центре "Россия".

"У нас нет программы переподготовки преподавателей институтов повышения квалификации региональных. С ними практически никто не работает. <…> Мы бы организовали вместе с Антоном Владимировичем [Сериковым, руководителем Центра знаний "Машук"] такую программу, вместе с обществом "Знание" и коллегами, именно обучение переподготовке преподавателей региональных институтов повышения квалификации, как раз тех, кто учит учителей", - сказал он.

Кроме того, министр предложил собрать в следующем году всех региональных министров образования в ЦЗ "Машук".