В медучреждения Подмосковья вышли на работу свыше 300 врачей-целевиков

В основном это педиатры, терапевты, врачи приемного отделения, гинекологи, онкологи и другие специалисты

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Более 300 молодых врачей, завершивших целевое обучение, вышли на работу в медучреждения Московской области в 2025 году. Среди них терапевты, педиатры, онкологи и специалисты других направлений, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья.

"Целевая программа позволяет на перспективу подготовить те медицинские кадры, которые требуются медорганизациям региона. В этом году в наши поликлиники и больницы вышли на работу более 300 молодых врачей, только закончивших целевое обучение: из них 102 человека по программам специалитета и 199 - ординатуры. В основном это педиатры, терапевты, врачи приемного отделения, гинекологи, онкологи и другие специалисты", - привели в тексте слова зампреда правительства - министра здравоохранения региона Максима Забелина.

В пресс-службе пояснили, что абитуриенты, желающие поступить в медицинские вузы, могут заключить договор на целевое обучение с медицинской организацией и Минздравом Московской области. После окончания обучения эти молодые специалисты выходят на работу в ту больницу, с которой заключили договор.

Как рассказали в пресс-службе, Московская область на протяжении длительного времени сотрудничает с ведущими медицинскими вузами России, в том числе с Сеченовским и Пироговским университетами, Российским университетом медицины, Рязанским и Тверским государственными медицинскими университетами, Санкт-Петербургским государственным педиатрическим медицинским университетом и другими. Также возможность заключить договор на целевое обучение есть и у студентов Московского областного медколледжа. Сделать это могут обучающиеся 1-4 курсов. Также студенты-участники получают от медучреждения стипендию во время обучения. После выпуска они выходят на работу в медорганизацию на срок не менее трех лет.