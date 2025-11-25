В Шатуре начали капитальный ремонт моста

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Работы по капитальному ремонту начались на мосту через озеро Святое-Черное на Кервском шоссе в Шатуре. Завершение обновления дорожного объекта запланировано на август 2026 года, сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

"В рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни" специалисты приступили к капитальному ремонту моста через озеро Святое-Черное на Кервском шоссе в Шатуре", - говорится в сообщении.

Отмечается, что мост 1968 года постройки обеспечивает подъезд жителей микрорайона Керва, поселков Долгуша и Северная Грива, а также нескольких СНТ к окружному центру. На период проведения работ на мосту организовано реверсивное движение транспорта со светофорным регулированием.

"В капитальных работах на Шатурском мосту задействованы 13 мостовиков и три единицы спецтехники. Специалисты ведут работы по демонтажу асфальтобетонного покрытия пешеходной зоны и перильного ограждения. В рамках капремонта специалисты отремонтируют опоры и балки мостового сооружения, а также уложат новое асфальтобетонное покрытие и установят ограждения", - привели в тексте слова министра транспорта и дорожной инфраструктуры региона Марата Сибатулина.

Как добавили в пресс-службе, завершить работы планируется в августе 2026 года.